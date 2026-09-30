Для небольших винотек предлагают снизить стоимость оптовой лицензии
Льготы могут предоставить торговым точкам, которые поставляют российские вина в рестораны и гостиницы. Сейчас оптовая лицензия на продажу алкоголя стоит 800 тыс. рублей в год.
Небольшие специализированные винотеки могут получить льготные условия лицензирования, предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
«Предлагается рассмотреть возможность введения льготных условий лицензирования — снижение стоимости или предоставление субсидий — для небольших специализированных винотек; разработки упрощенного механизма получения лицензий для организаций, специализирующихся на продвижении российских вин в сегменте HoReCa», — сказано в письме к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Оптовая лицензия обходится в 800 тыс. рублей в год. По словам Кутепова, для небольших винотек такие расходы не окупаются, даже если поставки в рестораны, гостиницы и кафе составляют 10% продаж.
Российские рестораны формируют винные карты на 80-90% из импортных позиций, отметил сенатор. Среди причин он назвал сложности с поиском поставщиков российских вин, доставкой и закупкой небольших партий. Льготы могут упростить поставки отечественной продукции в сегмент HoReCa и поддержать российских производителей.
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