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Проверки
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Автошколы смогут проходить повторные проверки ГАИ вдвое быстрее

МВД предложило сократить срок повторной проверки автошкол после устранения нарушений с шести до трех месяцев и обязать организации раскрывать использование дистанционных технологий.

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Срок повторной проверки автошкол после устранения нарушений предложили сократить с шести до трех месяцев.

Автошколы должны будут сообщать ГАИ об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. Инспекторы проверят оборудование и программное обеспечение, а также сверят название и номер программы с Единым реестром российского ПО. Об этом пишет «Коммерсант».

Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева предупредила, что собственные программы некоторых организаций в реестре не зарегистрированы.

Отдельный порядок контроля введут для сетевых автошкол, которые совместно используют учебные площадки, классы и автомобили. Сейчас ГИБДД иногда отказывает таким организациям в согласовании учебно-материальной базы, поскольку сетевая форма работы не прописана в приказе.

По итогам проверки ГАИ выдает заключение, без которого автошкола не вправе работать. Госпошлина за него составляет 15 тыс. рублей. Заключения, акты и решения планируют загружать в Федеральную информационную систему ГАИ, тогда как сейчас часть документов хранится только на бумаге.

Автор
КонсультантПлюс
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