Для строительства домов в зонах риска могут ввести обязательную страховку

Страхование предлагают сделать обязательным для тех, кто планирует строить жилье на территориях с высокой вероятностью природных чрезвычайных ситуаций. Мера должна снизить расходы федерального бюджета.

Обязательное страхование жилья обсуждают для граждан, которые собираются строить дома в зонах с высоким риском чрезвычайных ситуаций, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков.

«Мы давно хотим использовать механизм страхования, чтобы, во-первых, снизить бюджетную нагрузку, а во-вторых, создать стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома», — сказал Иван Чебесков.

Сейчас выплаты пострадавшим от природных чрезвычайных ситуаций финансирует федеральный бюджет.

Закон о добровольном страховании жилья приняли в 2019 году, однако механизм не заработал. Поэтому обязательную страховку предлагают обсуждать только для строительства домов на территориях, подверженных высоким природным рискам.