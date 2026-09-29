⚡️ Итоги дня: мед подорожал до 718 рублей, анималистичный принт в моде, «Додо Пицца» сообщила о кибератаке, а депутат лишился квартир на 11,7 млн рублей

Цена меда в России за год выросла на 13,2%, до 717,7 руб. за килограмм, а в опте подорожание могло достигать 30-50% из‑за слабого урожая и роста издержек пчеловодов.

Спрос на одежду, обувь и аксессуары с анималистичным принтом в России вырос в первом полугодии 2026 года, а продажи туфель со змеиным рисунком увеличились в 12 раз год к году.

Снижение спроса на сумки и чемоданы привело к падению их российского производства в январе-июле на 13,9% год к году, при этом сегмент остается зависимым от импортной фурнитуры, клеев и красителей.

«Додо Пицца» сообщила, что из‑за кибератаки хакеры могли получить доступ к персональным данным части клиентов.

Верховный суд России отказался пересматривать дело о банкротстве «Киви банка», оставив в силе решения нижестоящих инстанций по действиям АСВ, перечислившего средства сербскому API Bank на депозит нотариуса.

Соцфонд заключил соглашения с 15 регионами о предоставлении двух ежегодных выплат, которые обеспечивают адресную поддержку многодетным семьям школьников.

Вице‑президент ВСС Сергей Ефремов заявил, что мошеннические схемы встречаются почти во всех сегментах страхового рынка, но чаще всего выявляются в ОСАГО и каско.

Третий кассационный суд оставил в силе решение об обращении в доход государства двух квартир и машино‑места стоимостью свыше 11,7 млн рублей, принадлежащих депутату из Калининградской области.

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 году 1170‑летия зарождения российской государственности, документ опубликован на портале правовой информации.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка с Wildberries может быть закрыта ближе к концу октября 2026. Для банка не принципиально, когда именно завершать процесс.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем вузам — ДВФУ, Тихоокеанскому институту предпринимательства, туризма и права, Саратовскому госуниверситету имени Чернышевского и НГУЭУ НИНХ.

Правительство обновило нормы питания заключенных, сократив долю вредных продуктов и увеличив объем овощей, мяса и дополнительных позиций вроде яблок, творога и яиц, следует из постановления.

Число ликвидированных медведей в Красноярском крае, где за месяц от хищников погибли семь человек, выросло до 729, сообщили в региональном Минприроды.

В Россию разрешили ввозить жирафов из Намибии при условии прохождения карантина и отправки под контролем российского госветврача или уполномоченного сотрудника.

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку.

Таиланд запустил приложение THIM, через которое иностранцы с 1 мая 2025 года оформляют электронную карту прибытия, сохраняют данные паспорта и получают QR‑код для контроля, при этом сервис доступен на русском и в будущем позволит продлевать визу онлайн.

Премиальный ноутбук Lunnen Airis от «Яндекс Маркета», весом менее килограмма и рассчитанный на монтаж видео и работу с графикой, будет стоить 99 990 рублей.

Grand Theft Auto VI стала самой ожидаемой игровой новинкой осени у россиян, набрав 71% голосов и почти вдвое опередив Marvel’s Wolverine с результатом 38%.