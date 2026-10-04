В первой половине 2026 года налоговики усилили борьбу с фиктивными операциями и техническими фирмами

УФНС предупредило бизнес об уголовных делах за серые схемы оптимизации.

В первом полугодии 2026 года налоговики усилили контрольную работу, сделав акцент на выявлении и пресечении схем незаконной оптимизации налогов.

Общие дополнительные поступления в бюджет на 18% превысили показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает УФНС по Республике Башкортостан.

При выявлении потенциальных рисков налоговики сначала предлагают налогоплательщику уточнить налоговые обязательства – представить уточненные декларации. Это позволяет бизнесу добровольно скорректировать свои обязательства штрафов и приносит в бюджет дополнительные поступления.

«Налогоплательщики, получившие сигнал от налогового органа, предпочитают урегулировать вопросы до начала полноценной проверки», — пишут налоговики.

Ключевым инструментом контроля остаются камеральные проверки, которые проводятся на основе налоговой отчетности без выезда. Так выявляют несоответствия в декларациях, затем запрашивают пояснения по спорным операциям.

Наиболее действенным рычагом УФНС называет выездные налоговые проверки – более глубокий и масштабный формат контроля, который применяется в отношении налогоплательщиков с признаками серьезных нарушений. Каждая проверка представляет собой глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности, направленный на выявление нарушений налогового законодательства, уклонения от уплаты налогов и использования серых схем.

Результаты проверок, как правило, приводят к серьезным доначислениям, а в ряде случаев – к возбуждению уголовных дел, предупредили налоговики.

Комплексный подход позволяет эффективно реагировать на угрозы теневой экономики и поддерживать налоговую дисциплину. Основное внимание уделят к схемам с техническими фирмами и фиктивными операциями.