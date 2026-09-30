СФР перечислил меры поддержки женам и детям военнослужащих

Жены призывников и мобилизованных могут оформить специальные детские пособия в 2026 году.

СФР рассказал о мерах поддержки семьям, в которых отцы проходят военную службу по призыву. Также выплата будет, если муж мобилизован или учится на первом курсе военного училища.

«Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву назначается, если срок беременности составляет не менее 180 дней в период прохождения супругом службы», — уточнил Соцфонд.

Оформить его можно не позднее шести месяцев со дня окончания службы. С 1 февраля 2026 г. размер составляет 45 054,24 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего полагается маме или опекуну со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала службы отца, и может выплачиваться, пока ребенку не исполнится три года.

Выплата назначается только на период фактического прохождения отцом военной службы по призыву, добавил СФР.

Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, пособие нужно оформить отдельно на каждого из них. С 1 февраля 2026 г. размер составляет 19 308,96 руб.

Где оформить пособия: