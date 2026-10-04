Мошенники крадут данные под видом оплаты цифровыми рублями — сенатор

Лжепокупатели предлагают продавцам отсканировать QR-код якобы для получения денег. Такой код может вести на страницу для кражи банковских данных.

Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана продавцов на площадках объявлений, сообщил сенатор Артем Шейкин.

Они утверждают, что уже оплатили товар, а для зачисления средств предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. На самом деле перевод цифровых рублей совершает и подтверждает отправитель.

«Деньги после этого поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. При оплате по QR-коду также действует обратный порядок: код сканирует покупатель, а затем проверяет сумму и данные продавца и подтверждает операцию», — пояснил Артем Шейкин.

Полученный от неизвестного QR-код может вести на поддельную страницу, где запросят логин, пароль, данные карты или код подтверждения. Проверять оплату нужно самостоятельно в приложении своего банка. Если деньги не появились на счете цифрового рубля, передавать товар нельзя, подчеркнул сенатор.