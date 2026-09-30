Расходы на лекарства свыше 10% дохода предложили субсидировать

Компенсация будет распространяться на препараты из перечня ЖНВЛП. Ее не получат граждане с доходом выше трех прожиточных минимумов в регионе.

Субсидию на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов предложил ввести лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов. Законопроект планируют внести в Госдуму 30 сентября 2026 года.

«В случае, когда расходы гражданина на приобретение лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, гражданину предоставляется субсидия», — говорится в пояснительной записке.

При расчете расмироноходов предлагается учитывать фактические затраты гражданина и членов его семьи на препараты из перечня ЖНВЛП, оплаченные из собственных средств. Механизм не заменит действующие программы бесплатного и льготного лекарственного обеспечения и не предполагает компенсацию всем независимо от дохода.