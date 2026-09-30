Пенсионерам предлагается ежегодно доплачивать не менее 1,5 прожиточного минимума

Доплату хотят назначать автоматически и перечислять до конца календарного года. Для работников государственных и муниципальных учреждений предлагают ввести отдельное годовое вознаграждение.

Ежегодную доплату к страховой пенсии по старости предложил ввести лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение парламента 30 сентября 2026 года.

Доплата должна компенсировать рост стоимости жизни. Ее размер будет равен сумме страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты и повышений к ней, установленных пенсионеру на дату перечисления.

Выплата не сможет быть ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по России на соответствующий год. Получать ее можно будет раз в год без подачи заявления, не позднее окончания календарного года.

Также предлагается предусмотреть в системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений ежегодное вознаграждение. Его можно будет установить в фиксированной сумме или в процентах от зарплаты, но не ниже одного среднемесячного заработка.