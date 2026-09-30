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НДФЛ
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Семейную выплату можно оформить только до 1 октября 2026 года — срок подачи заявлений истекает

Оформить семейную выплату можно только до 1 октября 2026 года, после этой даты прием заявлений прекращается.

С наступлением октября семьи утрачивают возможность оформить единовременную семейную выплату за этот год — подать заявление можно только до 1 октября 2026 года. Выплата представляет собой возврат части уплаченного в 2025 году НДФЛ: государство пересчитывает налог по льготной ставке 6% и перечисляет разницу.

Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума. При этом один из родителей должен официально работать и платить налоги. В ряде случаев возможен отказ — при оценке имущества семьи.

Обратиться за выплатой можно через госуслуги, МФЦ или клиентские офисы Соцфонда.

Автор
КонсультантПлюс
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