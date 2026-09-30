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Налоговая назвала типичные ошибки при оформлении ДОПП и декларации по косвенным налогам

Новая форма декларации применяется с июля 2026 года. Сведения о ДОПП и обеспечительных платежах отражают в разделе 4 декларации.

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Декларацию по косвенным налогам при импорте с июля 2026 года нужно подавать по обновленной форме, напомнило региональное УФНС. Форма утверждена приказом ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@.

Если оформлен ДОПП, необходимо обязательно представить декларацию по новой форме и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. ДОПП нужно подать в течение двух календарных дней.

Среди типовых ошибок ФНС называет:

  • нарушение двухдневного срока подачи ДОПП;

  • ошибки в госномерах, идентификаторах или данных о транспортном средстве;

  • неверный расчет НДС для обеспечительного платежа;

  • ошибки в реквизитах ОП;

  • нет особого признака заявителя.

Чтобы ошибок не было, налоговики рекомендуют проверять все данные перед отправкой ДОПП, сверять их с фактическими документами и использовать актуальные инструкции и разъяснения ФНС. Инструкции и методологические материалы есть на сайте налоговой в разделе о СПОТ и в разделе «Вопросы и ответы» Сервиса заявителя.

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Автор
КонсультантПлюс
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