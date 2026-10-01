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Административное право, КоАП РФ
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Срок давности по отдельным нарушениям в сфере отмывания доходов увеличат до шести лет

Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить срок привлечения к административной ответственности за отдельные нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Срок давности по отдельным нарушениям в сфере противодействия отмыванию доходов может вырасти с трех до шести лет, следует из законопроекта Росфинмониторинга.

Изменения затронут нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП. Речь идет о неисполнении организацией требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, которое повлекло совершение соответствующих преступлений.

Шестилетний срок также предлагается установить для привлечения к ответственности за сделки или финансовые операции с преступным имуществом, совершенные в интересах юридического лица. Сейчас срок давности по этим нарушениям составляет три года.

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