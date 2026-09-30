Нейросети старт потока мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Экономика России
Читать 1 мин

Запрет на экспорт дизеля и судового топлива продлили до конца октября 2026 года

Производители не смогут экспортировать дизельное и судовое топливо, а также газойли до 31 октября 2026 года включительно. Ограничение должно поддержать предложение на внутреннем рынке и сдержать цены.

Запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей продлили до конца октября 2026 года. Решение приняли для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ограничение ввели в сентябре 2025 года для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 млн тонн в год. В июле 2026 года его на месяц распространили на всех производителей, после чего дважды продлевали. Об этом сказано на сайте кабмина.

При продлении запрета учитывались объемы производства, запасы и динамика спроса. Срок эмбарго также зависит от завершения ремонтов на НПЗ и сезонного потребления. При этом экспорт необходим заводам для сохранения загрузки и предотвращения избытка топлива на внутреннем рынке.

Автор
Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
21.8K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка