Запрет на экспорт дизеля и судового топлива продлили до конца октября 2026 года

Производители не смогут экспортировать дизельное и судовое топливо, а также газойли до 31 октября 2026 года включительно. Ограничение должно поддержать предложение на внутреннем рынке и сдержать цены.

Запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей продлили до конца октября 2026 года. Решение приняли для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ограничение ввели в сентябре 2025 года для трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства до 1 млн тонн в год. В июле 2026 года его на месяц распространили на всех производителей, после чего дважды продлевали. Об этом сказано на сайте кабмина.

При продлении запрета учитывались объемы производства, запасы и динамика спроса. Срок эмбарго также зависит от завершения ремонтов на НПЗ и сезонного потребления. При этом экспорт необходим заводам для сохранения загрузки и предотвращения избытка топлива на внутреннем рынке.