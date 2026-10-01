Сбер возглавил топ‑100 Forbes, обойдя Газпром и Роснефть по чистой прибыли

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 года достигла рекордных 1,7 трлн рублей. Половину этой суммы направили на дивиденды.

Сбербанк занял первое место в рейтинге 100 самых прибыльных компаний России, составленном Forbes. Чистая прибыль банка по МСФО за 2025 год составила 1,7 трлн рублей.

Второе место занял «Газпром» с прибылью 1,3 трлн рублей, третье — «Роснефть» с 544 млрд рублей. Далее расположились ВТБ — 502,1 млрд, «Полюс» — 314,1 млрд, «Транснефть» — 241,1 млрд, «Альфа-банк» — 230 млрд, «Норникель» — 206,7 млрд, «СИБУР холдинг» — 205,1 млрд и «Россети» — 203,4 млрд рублей. Об этом сказано на сайте издания.

Сбербанк направил на дивиденды 850,2 млрд рублей — половину рекордной чистой прибыли. Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что банк намерен обновить рекорд по прибыли и дивидендам.

Рост результата нельзя объяснить комиссионными доходами: за январь–сентябрь 2025 года они снизились на 2,2% год к году, до 538,8 млрд рублей. Вклад других статей доходов в прибыль банка за весь 2025 год в приведенных данных не раскрыт.