С 1 октября 2026 года ставка 6% по семейной ипотеке сохранится только при крупном первоначальном взносе

При меньшем взносе ставки для новых заемщиков поднимутся до 8-12% в зависимости от региона и количества детей.

С 1 октября 2026 года ставка 6% по семейной ипотеке сохранится независимо от количества детей и региона покупки, если первоначальный взнос составит не менее 50% стоимости жилья, сообщили «РБК Недвижимости» в Минфине. При меньшем взносе для части заемщиков ставки по новым кредитам вырастут до 8-12%.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставка составит 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя и 8% — с тремя. В остальных регионах семьи с одним ребенком смогут оформить кредит под 10%, с двумя детьми — под 8%.

Перейти на ставку 6% можно будет и после выдачи кредита. Для этого в течение первого года заемщик должен выплатить 50% стоимости недвижимости либо 50% суммы кредита и подать заявление на рефинансирование. «После подачи и рассмотрения заявления на такое рефинансирование перерасчет произойдет со следующего платежного периода», — уточнили в Минфине.

Оформить семейную ипотеку по прежним условиям — под 6% для всех на срок до 30 лет — можно до 1 октября 2026 года. До этой даты необходимо подписать кредитный договор: одного одобрения банка недостаточно.