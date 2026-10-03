Эксперт: доход на АУСН признается по дате кассы, а не по дате подписания акта

Налоговая сама посчитает налог на АУСН, декларации не нужны.

ИП на АУСН не вел деятельность с 1 января по 1 сентября 2026 года. затем 24 сентября выполнили работы, акт составлен этой же датой. Деньги поступят 1 октября 2026.

Когда нужно перечислять налог, кто его рассчитывает и какие декларации нужно сдавать – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Оксана Мочалкина «На АУСН применяется кассовый метод: доход признается в момент поступления денег на расчетный счет, а не на дату акта или выполнения работ. Акт от 24 сентября 2026 года не создает налоговой базы — значение имеет только дата зачисления средств.»

Деньги поступят 1 октября 2026 года – значит, доход включается в налоговую базу за октябрь. Налоговый период по АУСН — календарный месяц, платить нужно не позднее 25-го числа следующего месяца. В данном случае – 25 ноября 2026 года.

Налог рассчитывает ФНС автоматически, на основе данных, которые передает уполномоченный банк. Самому считать ничего не нужно.

До 15 ноября 2026 года ФНС разместит в личном кабинете ИП на сайте ФНС уведомление с суммой налога за октябрь.

До 7 ноября нужно проверить, правильно ли банк разметил платеж от 1 октября. Если назначение определили некорректно — можно его скорректировать.

Налог уплачивается в составе единого налогового платежа (ЕНП).

При АУСН декларации не сдаются — ни за месяцы с доходом, ни за «нулевые» месяцы. Налоговая сама считает налог по данным банка и онлайн-кассы, поэтому отчетность не предусмотрена.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.