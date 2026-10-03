Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банков

Чаще всего клиенты не решаются уточнить размер комиссии за обслуживание или отдельную операцию. Каждый третий боится показаться недостаточно компетентным в финансах.

Почти 67% россиян, обращавшихся в кредитные организации в этом году, стеснялись задавать сотрудникам некоторые вопросы, следует из исследования «Выберу.ру». О комиссии за обслуживание или отдельную операцию не решался спросить почти каждый четвертый участник опроса.

Каждый пятый клиент стеснялся уточнить итоговую переплату по кредиту. Еще 17% не спрашивали, обязательна ли страховка, а 14% затруднялись задать вопрос о штрафах и неустойках.

Среди клиентов, которым сложно общаться с сотрудниками банков, каждый третий опасается показаться недостаточно компетентным в финансовых вопросах. Каждый четвертый считает, что уточнение могут воспринять как недоверие к банку.

Еще 20% не хотят задерживать очередь или занимать дополнительное время специалиста. При этом 13% боятся услышать ответ, который повлияет на решение о покупке банковского продукта.