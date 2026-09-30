Пенсию будут выдавать по цифровому удостоверению в Max

Получить выплату в отделении «Почты России» или у почтальона можно будет без паспорта. Для подтверждения личности потребуется QR-код в мессенджере.

Цифровое удостоверение в Max предложили использовать при получении пенсии через организации федеральной почтовой связи. Проект постановления правительства разработал Минтруд.

«Мы предлагаем решение, которое позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях "Почты России" или почтальоном. После его реализации не обязательно будет держать под рукой паспорт и возвращаться домой, если его забыл», — сообщил статс-секретарь — замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

Сейчас цифровое удостоверение в Max можно предъявлять вместо паспорта для подтверждения права на покупку отдельных категорий товаров или льготное посещение музея. Проект расширяет этот перечень на получение пенсии. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.