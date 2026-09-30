Минцифры подготовило почти 20 новых мер против кибермошенников

Третий пакет мер планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию, акцент сделали на пресечении мошеннических схем с сим‑картами.

Минцифры разместило для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет‑мошенниками. В ведомстве отметили, что работа по защите граждан ведется непрерывно, а ранее принятые инициативы уже доказали свою эффективность.

По словам вице‑премьера Дмитрия Григоренко, пакет находится на финальной стадии разработки и включает почти 20 предложений, направленных прежде всего на пресечение мошеннических схем с сим‑картами. Внести документ в Госдуму планируют в осеннюю сессию.

Правительство последовательно усиливает меры против телефонных и онлайн‑мошенников. Первый пакет антифрод‑инициатив действует с июня 2025 года и включает около 30 мер, среди которых отказ от спам‑звонков и смс‑рассылок.

В конце июня президент Владимир Путин подписал закон с новыми инструментами защиты: тревожной кнопкой на Госуслугах, самозапретом на международные звонки и ограничениями на количество банковских карт.