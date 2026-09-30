Минцифры создаст реестр тех, кто передавал мошенникам номера и учетные данные
В список попадут люди, которые передавали мошенникам абонентские номера и учетные данные от информационных систем.
База участников мошеннических схем появится в государственной информационной системе «Антифрод». В нее внесут сведения о гражданах, которые предоставляли злоумышленникам свои абонентские номера.
Также в базу попадут данные о тех, кто передавал мошенникам учетные данные в различных информационных системах. Об этом сказано в канале Минцифры в MAX, другие условия включения в перечень ведомство не уточнило.
Новая база позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы. В Минцифры рассчитывают, что это также повысит безопасность цифровых сервисов.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты