Минцифры создаст реестр тех, кто передавал мошенникам номера и учетные данные

В список попадут люди, которые передавали мошенникам абонентские номера и учетные данные от информационных систем.

База участников мошеннических схем появится в государственной информационной системе «Антифрод». В нее внесут сведения о гражданах, которые предоставляли злоумышленникам свои абонентские номера.

Также в базу попадут данные о тех, кто передавал мошенникам учетные данные в различных информационных системах. Об этом сказано в канале Минцифры в MAX, другие условия включения в перечень ведомство не уточнило.

Новая база позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы. В Минцифры рассчитывают, что это также повысит безопасность цифровых сервисов.