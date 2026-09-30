Путин поручил активнее убирать устаревшие барьеры для бизнеса

Российское законодательство нужно совершенствовать и освобождать от устаревших ограничений для предпринимателей. Это необходимо в том числе для развития новых идей и технологий, заявил президент Владимир Путин.

Органам власти необходимо совместно укреплять законодательную базу и убирать устаревшие нормативные и регуляторные барьеры для предпринимательства. Об этом президент России Владимир Путин заявил на первом заседании Госдумы IX созыва.

«Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущество национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития. Смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей, научного новаторского поиска», — сказал Путин.

Президент также отметил, что на фоне быстрого развития технологий Россия должна находиться «в авангарде таких перемен». По его словам, необходимые возможности, заделы и внутренние ресурсы у страны для этого есть.

Конкретные нормативные ограничения, которые могут отменить или пересмотреть, а также сроки возможных изменений президент в приведенной части выступления не назвал.