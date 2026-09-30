Подозрительное обналичивание и вывод денег за рубеж сократились на 35%

Объем таких операций в первом полугодии 2026 года составил 20,9 млрд рублей. Сильнее всего снизилось обналичивание через банки.

Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу средств за рубеж уменьшился на 35% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Общая сумма операций составила 20,9 млрд рублей.

Обналичивание средств в банковском секторе сократилось более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей. Основное снижение пришлось на операции через счета физлиц. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Через счета физлиц обналичили 6,4 млрд рублей. На эти счета деньги поступали веерными переводами от организаций и предпринимателей, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.