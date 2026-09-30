🖇 Вопросы по налогам, учету и 1С теперь можно задавать КУБу в Max

«Клерк» подключил Max к «Красному уголку бухгалтера». Вопрос можно задать в одном сервисе, а получить ответ от пользователя другой площадки — Max, Telegram и сайт КУБа синхронизированы между собой.

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — теперь работает и через Max. «Клерк» связал новый канал с Telegram и сайтом kubklerk.ru, поэтому бухгалтеру не нужно переходить на другую площадку, чтобы участвовать в обсуждениях.

Вопрос, который пользователь отправит боту КУБа в Max, появится одновременно на сайте проекта, в Telegram и канале КУБа в Max. Ответы также синхронизируются между тремя площадками.

То есть задать вопрос можно в Max, получить ответ от пользователя Telegram, а продолжить обсуждение на сайте — или использовать площадки в любой другой комбинации.

В КУБе бухгалтеры обсуждают налоги, учет, кадры и 1С, разбирают рабочие ситуации и помогают друг другу. На сайте проекта теперь также можно авторизоваться через Max или Telegram.

📌 Присоединиться к КУБу можно там, где удобнее:

— Канал КУБа в Max и бот для вопросов в Max;

— Канал КУБа в Telegram и бот для вопросов;

— Сайт КУБа.

Все вопросы и ответы останутся в общей ленте независимо от того, какую площадку выбрал пользователь.