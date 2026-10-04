Эксперт назвал три риска, из-за которых банк заблокирует карту

Как правильно отвечать на запросы комплаенса, чтобы оперативно разблокировать счет.

Стоит ли россиянам ожидать массовых блокировок карт и счетов «до выяснения обстоятельств» при внесении наличных через банкоматы – объяснил замруководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

Подозрения появятся, когда крупные суммы вносят регулярно, но источник дохода не прослеживается, или когда оборот резко увеличивается без изменения профиля клиента. Еще один повод для внимания — ситуация, при которой деньги после внесения быстро уходят дальше.

«Отдельно стоит учитывать случаи, когда наличные на счет вносит третье лицо, а владелец счета затем переводит их другим получателям», — предупредил эксперт.

Что делать, если банк прислал запрос. Его не следует оставлять без ответа: важно уложиться в установленный срок и приложить подтверждающие документы. На этом этапе заканчивается большинство проверок.

Если же банк отказал в проведении операции, по закону можно обратиться в ЦБ и направить документы для пересмотра решения.