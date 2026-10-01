Сбер обновил условия семейной ипотеки после изменений правительства

Банк с 1 октября 2026 года перешел на новые ставки и лимиты по семейной ипотеке: размер кредита теперь зависит от региона и количества детей младше семи лет.

Сбер сообщил о переходе на обновленные условия программы «Семейная ипотека» после вступления в силу постановления правительства. Новые правила действуют для договоров, оформленных с 1 октября 2026 года, а ранее одобренные заявки скорректированы автоматически.

«Указанные изменения начали действовать на новые договоры, оформленные с 1 октября 2026 года. Условия по уже одобренным, но невыданным заявкам скорректированы автоматически. Актуальная информация доступна клиентам в личном кабинете Домклик», — сказано на сайте банка.

Для большинства регионов ставки теперь варьируются от 2% до 10% при максимальной сумме кредита 6-10 млн рублей, в зависимости от количества детей младше семи лет. В Москве, Санкт‑Петербурге и областях лимиты выше — до 18 млн рублей, а ставки составляют от 4% до 12%.

Отдельно установлена ставка 6% на покупку или строительство жилого дома и приобретение земли под застройку вне зависимости от региона и числа детей.

Ставка 6% также сохранена для семей с ребенком‑инвалидом или при первоначальном взносе более 50%. Банк уточнил, что прием заявок на Домклик продолжается в штатном режиме, а актуальные условия доступны клиентам в личном кабинете.