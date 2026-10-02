Вересов: компании рискуют потерять контекст старых операций из‑за увеличения срока давности по ПОД/ФТ

Увеличение срока давности до шести лет усложнит восстановление обстоятельств старых операций и потребует от компаний более качественного цифрового следа и пересмотра внутренних процедур.

Увеличение срока давности по нарушениям в сфере ПОД/ФТ с трех до шести лет повысит ответственность компаний, поскольку им придется восстанавливать детали операций спустя годы — всю цепочку данных о клиенте, бенефициаре, оценке риска и основаниях для проведения транзакции. Об этом «Клерку» рассказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

По его словам, это не приведет к автоматическому росту числа проверок, но усложнит процесс доказательства правомерности решений, принятых в прошлом.

Алексей Вересов «Главный риск – потеря контекста. За шесть лет меняются сотрудники, информационные системы, внутренние регламенты, иногда и сама структура бизнеса. Документы могут сохраниться, а человек, который принимал решение, уже не работает в компании»

Чтобы снизить угрозы, эксперт рекомендует пересмотреть сроки хранения материалов по операциям повышенного риска и ужесточить требования к их содержанию, делая упор на качественный цифровой след.

Вересов считает, что увеличение срока давности обусловлено природой самих нарушений: связь операции с преступным доходом часто становится очевидной только после расследования и суда. Росфинмониторинг указывает, что для таких составов необходимо установить причинно‑следственную связь, а необходимые материалы появляются лишь после вступления приговора в силу.