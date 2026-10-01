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Детские пособия
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Маткапитал хотят повысить до 1,8 млн рублей при рождении третьего ребенка — законопроект уже в Госдуме

Депутаты предложили увеличить размер маткапитала при рождении второго и последующих детей и разрешить направлять средства на покупку автомобиля российского производства.

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В Госдуму внесли законопроект о введении прогрессивной шкалы материнского капитала, предусматривающей рост размера выплаты при рождении второго, третьего и последующих детей.

Выплата за второго ребенка должна составить 1 399 851 рубль, за третьего и последующих — 1 866 468 рублей. При этом право на маткапитал при рождении третьего ребенка предлагается предоставлять независимо от того, использовала ли семья выплату ранее — в отличие от действующих правил, когда отдельная выплата за третьего ребенка не предусмотрена.

Законопроект также предлагает разрешить направлять средства маткапитала на покупку нового автомобиля российского производства — напрямую или через автокредит. Авторы инициативы считают, что расширение направлений использования и введение прогрессивной шкалы усилят поддержку семей с детьми и сделают механизм маткапитала более гибким.

Автор
КонсультантПлюс
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