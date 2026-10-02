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НДПИ
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Продажу газа через посредников предложили учитывать в надбавке к НДПИ

Законопроект расширяет базу для надбавки к НДПИ, включая в нее газ, который покупают посредники для продажи населению — надбавка вырастет до 5% в 2026 году и до 11% к 2028.

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает учитывать при расчете надбавки к НДПИ на газ для независимых производителей не только объемы, которые они реализуют населению напрямую или через свои группы компаний, но и те партии газа, которые приобретают сторонние продавцы для последующей продажи населению.

В пояснительной записке сказано, что мера нужна для исключения неоднозначного толкования действующей нормы и обеспечения полного учета объемов реализации.

Сейчас надбавка к НДПИ для независимых производителей составляет 2% от стоимости газа, проданного на внутреннем рынке по регулируемым оптовым ценам. В соответствии с Налоговым кодексом она увеличится до 5% с 1 ноября 2026 года, до 8% с 1 августа 2027 года и до 11% с 1 августа 2028 года.

Автор
Катарина Николаева
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