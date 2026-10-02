Господдержку долгосрочных сбережений могут увеличить в 2027 году

В 2027 году на господдержку программы долгосрочных сбережений могут выделить дополнительные средства федерального бюджета. Такая возможность предусмотрена проектом бюджета на ближайшие три года.

Дополнительные бюджетные средства в 2027 году могут направить на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений, а также на покрытие связанных с ней операционных расходов организации, которую определит правительство. Это следует из проекта федерального бюджета.

Средства могут поступить в федеральный бюджет в виде межбюджетного трансферта из бюджета Социального фонда. Для этого разрешается изменить показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января 2024 года. Для участия необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. В программу можно перевести ранее сформированные пенсионные накопления или самостоятельно перечислять взносы.

Участвовать могут россияне с 18 лет. Минимальный срок программы составляет 15 лет, однако получить выплаты раньше можно после достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Внесенные участниками программы средства застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.