Срок возврата денег за товары на маркетплейсах сократили до 10 дней

С 1 октября для маркетплейсов установили единый срок возврата денег покупателям. Перечислить средства за возвращенный товар нужно не позднее 10 дней после предъявления требования.

Маркетплейсы с 1 октября 2026 года должны возвращать покупателям деньги за товары в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования.

Ранее площадки самостоятельно определяли сроки перечисления средств за возвращенные товары. На практике деньги могли поступить покупателю и в течение нескольких часов. Теперь для маркетплейсов действует общий срок, установленный законодательством о защите прав потребителей.

В течение 10 дней также необходимо удовлетворить требования покупателя о возмещении убытков, которые возникли из-за продажи товара ненадлежащего качества или предоставления недостоверной информации о нем.

Изменения связаны со вступлением в силу закона о платформенной экономике. Он регулирует работу цифровых платформ, которые выступают посредниками при заключении сделок и позволяют оплачивать товары, работы и услуги.

С 1 октября для маркетплейсов начали действовать и другие требования. В частности, площадки не смогут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия.