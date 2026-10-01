Российскому интернету грозят перебои из-за критического износа линий связи

Более 50% магистральных волоконно-оптических линий связи по протяженности эксплуатируются дольше гарантированного срока в 25 лет. В ближайшие годы менять их придется в несколько раз быстрее.

Уровень износа магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) достиг критической отметки из-за недостаточных темпов обновления. Об этом говорится в проекте изменений в Стратегию развития отрасли связи до 2035 года, который Минцифры направило на межведомственное согласование, пишут «Известия».

Сейчас более половины ВОЛС по протяженности вышли за гарантированный срок службы в 25 лет. Авторы проекта считают, что в следующие годы заменять линии потребуется в разы быстрее, чем раньше.

После нескольких десятков лет эксплуатации оптическое волокно может мутнеть, рассказал изданию менеджер одной из телеком-компаний. Из-за этого снижается пропускная способность и сокращается расстояние передачи сигнала.

Проблемы также возникают при повреждении оболочки кабеля или росте потерь сигнала. В результате становится сложнее увеличивать емкость линии и повышается риск отказа. При отсутствии резервного маршрута авария может привести к задержкам и перебоям связи, объяснил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Одновременно растет нагрузка на инфраструктуру. За десять лет, с 2015 по 2025 год, интернет-трафик в России увеличился в десять раз — до 218,8 экзабайт.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что на фоне роста трафика необходимо строить новые линии, увеличивать пропускную способность существующих ВОЛС и развивать производство оптоволокна в России.