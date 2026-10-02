Минфин хочет индексировать цену отсечения на нефть на 2% с 2031 года

Базовую цену нефти для бюджетного правила планируют установить на уровне $50 за баррель с 2027 года. С 2031 года ее будут ежегодно повышать на 2%.

Цену отсечения на нефть могут снизить до $50 за баррель с 2027 года, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Инициативу подготовил Минфин.

«Учитывая накопленный потенциал уязвимостей в мировой экономике, повышенный уровень геополитической напряженности и невысокий размер доступных бюджетных резервов, базовую цену на нефть с 2027 года предлагается установить на уровне 50 $/барр. с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года», — сказано в документе.

В 2025 году было принято решение ежегодно снижать цену отсечения в бюджетном правиле на $1 — с $60 до $55 за баррель к 2030 году. Новое предложение сохраняет принцип индексации цены на 2% после 2030 года, несмотря на снижение ее базового уровня.