ФНС получит право блокировать карточки товаров селлеров за непредставление документов

ФНС получит право приостанавливать работу продавца на маркетплейсе, а платформы — обязанность передавать налоговикам материалы о рисках после 30 дней ожидания пояснений.

В проекте поправок к Налоговому кодексу власти предлагают создать новую инфраструктуру налогового контроля для цифровых платформ и маркетплейсов.

Документы ФНС смогут направляться продавцам через информационные системы операторов: требование будет считаться полученным через три дня после отправки, даже если партнер фактически его не прочитал. Это создает риск пропуска сроков, особенно для компаний, работающих на нескольких площадках.

Законопроект вводит новую статью 77.1 НК, которая позволит ФНС приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров. Основания — неявка продавца для дачи показаний или непредставление документов по требованию налогового органа. После устранения нарушений ФНС обязана возобновить работу продавца в течение двух дней.

Отдельная статья 86.6 НК возлагает на платформы обязанность самостоятельно выявлять налоговые риски продавцов: неправильное исчисление налогов, неполная или несвоевременная уплата. Перечень рисков определит ФНС. Продавцу дается 30 дней на пояснения, после чего оператор передает материалы в налоговый орган.

Селлерам нужно настроить ежедневный контроль кабинетов всех платформ, вести единый журнал требований ФНС, назначить ответственных, сверять выручку по всем каналам и выстроить процедуру ответа на сообщения о рисках в установленный срок.