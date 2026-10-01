📦 ПВЗ маркетплейсов хотят облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости

Пункты выдачи заказов предлагают включить в перечень объектов, для которых налог на имущество организаций может рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Поправки внесли в Госдуму в составе большого пакета изменений в НК РФ.

Пункты приема и выдачи заказов, которые относятся к логистической инфраструктуре оператора посреднической цифровой платформы, предлагают включить в перечень объектов из ст. 378.2 НК РФ. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 617-9.

Сейчас эта статья регулирует особенности определения налоговой базы по отдельным объектам недвижимости исходя из их кадастровой стоимости. Законопроект расширяет перечень за счет ПВЗ цифровых платформ.

В пояснительных материалах к проекту изменение прямо описано как расширение перечня объектов, которые облагаются налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости.

При этом поправка не означает автоматического перехода любого ПВЗ на кадастровое налогообложение. Для применения такого порядка должны выполняться условия НК РФ и регионального законодательства.

Законопроект № 617-9 внесен в Госдуму и пока не принят.