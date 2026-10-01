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ЕСХН
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Применение ЕСХН пострадавшими от вооруженных формирований продлили до 2029 года

Продлили период, когда можно не вести сельхоздеятельность без потери права на ЕСХН.

Чтобы применять ЕСХН, надо иметь 70% доходов от сельхоздеятельности.

Но есть исключение для тех, кто пострадал от терактов или вооруженных формирований. Если такой бизнес применял ЕСХН в 2023 году, но пока не может работать, то он все равно считается сельхозпроизводителем и может применять ЕСХН.

Это послабление действовало с 2024 по 2026 год.

Поправки в НК предусматривают продление этой нормы еще на 3 года ­по 2029 год.

Автор
КонсультантПлюс
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