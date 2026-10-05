Эксперт: массовых кейсов блокировки селлеров нет, но риск появится при игнорировании требований ФНС

Главный риск для селлера — игнорирование требований ФНС: именно это может создать формальное основание для блокировки, а не сам факт налогового спора, считает эксперт Болдырев.

Михаил Болдырев из АНО «Национальный центр платформенной экономики» рассказал «Клерку», что механизм блокировки продаж на маркетплейсах пока не действует — речь идет о готовящейся мере налогового контроля.

Михаил Болдырев «ФНС уже опубликовала проект сервиса П18, через который налоговый орган сможет направлять площадке поручение о приостановлении приема заказов и размещения карточек продавца, но пока это именно проект, а не сложившаяся практика. В открытом поле массовых кейсов такой блокировки селлеров пока нет»

По словам эксперта, даже в предлагаемой модели блокировка не будет применяться за любую недоимку или ошибку в декларации. Основанием должны стать конкретные нарушения взаимодействия с ФНС — например, неявка по вызову или непредставление запрошенных документов и сведений.

«Основанием должны стать конкретные нарушения взаимодействия с ФНС — например, неявка по вызову или непредставление запрошенных документов и сведений. Поэтому для продавца главный риск — не сам факт налогового спора, а игнорирование официальных требований налоговой», — считает эксперт.

Если механизм заработает, оспаривать придется прежде всего решение ФНС, а маркетплейс будет лишь исполнять поручение налогового органа. Это меняет логику защиты: селлеру важно своевременно реагировать на запросы налоговой, чтобы не допустить формального основания для приостановки продаж.

Недавно мы писали, что маркетплейсы обяжут останавливать продажи партнеров при налоговых нарушениях.