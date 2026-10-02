Маркетплейсы обяжут останавливать продажи партнеров при налоговых нарушениях

Правительство может дать ФНС право блокировать продажи селлеров на маркетплейсах, если те не предоставили документы и не опровергли налоговые риски.

ФНС сможет приостанавливать продажи партнеров маркетплейсов при выявлении нарушений налогового законодательства.

Площадки обяжут самостоятельно выявлять налоговые риски у продавцов и передавать сведения о них в ФНС. При обнаружении риска маркетплейс должен уведомить селлера через личный кабинет, после чего у партнера будет 30 дней на предоставление документов. Об этом пишет РБК.

Если продавец не явится для дачи показаний или не предоставит запрошенные материалы, ФНС сможет потребовать остановить прием заказов и снять карточки товаров. Маркетплейс обязан выполнить требование в течение двух дней, иначе ему грозит штраф 100 000 рублей.

Поправки развивают курс на расширение обмена данными между ФНС и цифровыми платформами: пилот действует более года, а с июня 2025 года площадки начали направлять селлерам уведомления о рисках искусственного дробления бизнеса. С 1 октября маркетплейсы также должны проверять сведения о продавцах и владельцах пунктов выдачи заказов.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров сообщал, что из 140 000 новых предпринимателей около 20 000 находятся в зоне риска дробления.