Максимальные декретные превысят 1,1 млн рублей в 2027 году

В 2027 году вырастут максимальные суммы больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком. На выплаты по временной нетрудоспособности и материнству СФР планирует направить почти 1,6 трлн рублей.

Максимальное пособие по беременности и родам при обычных родах и отпуске на 140 дней увеличится с 955,8 тыс. рублей в 2026 году до более 1,1 млн рублей в 2027 году. Рост предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России, который правительство внесло в Госдуму 30 сентября.

«Ежегодный рост единой облагаемой базы страховых взносов, которая введена с 2023 года вместе с единым тарифом, позволяет ежегодно существенно увеличивать для работающих граждан суммы выплат по временной нетрудоспособности и материнству. Так, максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн рублей», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих, чей отпуск начнется в 2027 году, составит более 95,5 тыс. рублей. В 2026 году максимум составляет 83 тыс. рублей.

Вырастет и больничный. При страховом стаже от восьми лет максимальная выплата увеличится с 207,6 тыс. рублей в 2026 году до почти 239 тыс. рублей в месяц в 2027 году.

Размер больничного зависит от стажа: при стаже до пяти лет выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми лет — 100%. Для расчета пособий учитывают средний заработок за два календарных года до наступления страхового случая.

На страховое обеспечение по временной нетрудоспособности и в связи с материнством СФР планирует направить в 2027 году почти 1,6 трлн рублей.