Орешкин: такой финансовой устойчивости в России не было пять лет

Финансово-экономическая ситуация в России останется устойчивой в 2027 году, считает Максим Орешкин. Свою оценку он связал в том числе с параметрами нового федерального бюджета.

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин оценил текущее финансово-экономическое состояние России как «абсолютно устойчивое».

«Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России лет пять», — заявил Орешкин журналистам.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы в следующем году запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн рублей. Дефицит составит 5,5 трлн рублей, или 2,2% ВВП.

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП на 2027 год на уровне 1,4%. По итогам 2026 года ведомство ожидает рост экономики на 0,6%.

Инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, замедлится с 6,8% в 2026 году до 4% в 2027 году. Банк России также ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в следующем году.