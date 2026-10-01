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ФНС сможет блокировать продажи селлеров на маркетплейсах

Правительство предложило дать ФНС право приостанавливать продажи отдельных продавцов на маркетплейсах.

Налоговая сможет направлять площадкам поручение остановить прием заказов и размещение карточек товаров, если селлер не явился по вызову ФНС или не представил запрошенные документы.

Маркетплейсы также хотят обязать выявлять налоговые риски продавцов и передавать ФНС больше данных об их операциях.

Поправки уже внесены в Госдуму.

Мы разобрали, в каких случаях возможна блокировка, сколько она может длиться, какие обязанности появятся у маркетплейсов и на какую нормативную базу опирается новый механизм.

Читайте подробный разбор на Клерке.

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