ФНС сможет останавливать продажи на маркетплейсах: как будет работать блокировка селлеров
Маркетплейсы могут получить новую роль в налоговом контроле: не только передавать сведения о продавцах в ФНС, но и технически ограничивать их работу по требованию налоговой.
Правительство предложило дать ФНС право фактически останавливать продажи продавцов на маркетплейсах.
Соответствующие нормы вошли в законопроект № 617-9 с масштабными поправками в Налоговый кодекс. Документ внесли в Госдуму 30 сентября 2026 года.
По проекту ФНС сможет направить маркетплейсу поручение приостановить прием заказов и размещение карточек товаров конкретного продавца.
Основанием, в частности, станет ситуация, когда селлер не явился по вызову налоговой для дачи показаний или не представил запрошенные документы. Поручение о блокировке может быть направлено не позднее месяца после истечения срока для явки или представления документов.
Маркетплейс должен будет исполнить поручение ФНС в течение двух дней. Когда продавец выполнит требования налоговой, ФНС также в течение двух дней направит площадке поручение возобновить продажи.
Кроме того, маркетплейсы хотят обязать самостоятельно выявлять риски неправильного исчисления, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов и страховых взносов продавцами. Перечень таких рисков определит ФНС.
Информация о выявленном риске должна будет поступить продавцу через личный кабинет. На представление документов и пояснений ему дадут 30 дней.
Площадки также будут передавать налоговой больше информации о продавцах, договорах, товарах, продажах, расчетах и других операциях.
За неисполнение поручения ФНС о приостановке продаж или других обязанностей в рамках нового налогового контроля для оператора платформы предлагается штраф 100 тыс. рублей.
Важно: пока это только законопроект. Если поправки примут, нормы о новом механизме контроля маркетплейсов должны заработать через девять месяцев после официального опубликования закона.
Нормативная база
— Законопроект № 617-9 в Госдуме — поправки в части первую и вторую Налогового кодекса.
— Действующий Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» регулирует работу посреднических цифровых платформ.
— ФНС уже подготовила техническое взаимодействие с площадками: среди опубликованных сервисов есть сервис направления вызова продавца в налоговую и сервис направления маркетплейсу поручения о приостановлении и возобновлении приема заказов и размещения карточек товара.
— Эксперимент по обмену данными ФНС с электронными площадками проводится на основании приказа ФНС России от 04.12.2024 № ЕД-7-2/1102@. В сентябре 2026 года ФНС дополнительно выпустила распоряжение от 03.09.2026 № ЕД-10-23/347@ о взаимодействии в рамках этого пилотного проекта.
Фактически маркетплейсы постепенно превращаются еще и в инфраструктуру налогового контроля: площадка будет не только передавать сведения ФНС, но и исполнять решения налоговой об остановке продаж конкретного селлера.
Как маркетплейсы становятся частью налогового контроля
Сначала ФНС и крупнейшие площадки начали эксперимент по обмену данными и выявлению налоговых рисков продавцов. В нем участвуют в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и «Авито».
Затем ФНС начала выстраивать постоянный обмен данными о продавцах, сделках и товарах и публиковать сервисы для взаимодействия с цифровыми платформами. Описание взаимодействия и сервисов ФНС.
С 1 октября этот обмен данными становится системнее:
С 1 октября маркетплейсы начнут передавать данные продавцов налоговой
Что именно меняется для площадок и продавцов:
Было — стало: изменения для маркетплейсов и продавцов с 1 октября
Как устроено взаимодействие маркетплейсов с ФНС:
Как маркетплейсы будут взаимодействовать с ФНС
Следующий шаг — право ФНС требовать от маркетплейса фактически остановить продажи конкретного селлера. Именно этому посвящена эта статья.