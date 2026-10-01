ФНС сможет останавливать продажи на маркетплейсах: как будет работать блокировка селлеров

Маркетплейсы могут получить новую роль в налоговом контроле: не только передавать сведения о продавцах в ФНС, но и технически ограничивать их работу по требованию налоговой.

Правительство предложило дать ФНС право фактически останавливать продажи продавцов на маркетплейсах.

Соответствующие нормы вошли в законопроект № 617-9 с масштабными поправками в Налоговый кодекс. Документ внесли в Госдуму 30 сентября 2026 года.

По проекту ФНС сможет направить маркетплейсу поручение приостановить прием заказов и размещение карточек товаров конкретного продавца.

Основанием, в частности, станет ситуация, когда селлер не явился по вызову налоговой для дачи показаний или не представил запрошенные документы. Поручение о блокировке может быть направлено не позднее месяца после истечения срока для явки или представления документов.

Маркетплейс должен будет исполнить поручение ФНС в течение двух дней. Когда продавец выполнит требования налоговой, ФНС также в течение двух дней направит площадке поручение возобновить продажи.

Кроме того, маркетплейсы хотят обязать самостоятельно выявлять риски неправильного исчисления, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов и страховых взносов продавцами. Перечень таких рисков определит ФНС.

Информация о выявленном риске должна будет поступить продавцу через личный кабинет. На представление документов и пояснений ему дадут 30 дней.

Площадки также будут передавать налоговой больше информации о продавцах, договорах, товарах, продажах, расчетах и других операциях.

За неисполнение поручения ФНС о приостановке продаж или других обязанностей в рамках нового налогового контроля для оператора платформы предлагается штраф 100 тыс. рублей.

Важно: пока это только законопроект. Если поправки примут, нормы о новом механизме контроля маркетплейсов должны заработать через девять месяцев после официального опубликования закона.

Нормативная база

— Законопроект № 617-9 в Госдуме — поправки в части первую и вторую Налогового кодекса.

— Действующий Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» регулирует работу посреднических цифровых платформ.

— ФНС уже подготовила техническое взаимодействие с площадками: среди опубликованных сервисов есть сервис направления вызова продавца в налоговую и сервис направления маркетплейсу поручения о приостановлении и возобновлении приема заказов и размещения карточек товара.

— Эксперимент по обмену данными ФНС с электронными площадками проводится на основании приказа ФНС России от 04.12.2024 № ЕД-7-2/1102@. В сентябре 2026 года ФНС дополнительно выпустила распоряжение от 03.09.2026 № ЕД-10-23/347@ о взаимодействии в рамках этого пилотного проекта.

Фактически маркетплейсы постепенно превращаются еще и в инфраструктуру налогового контроля: площадка будет не только передавать сведения ФНС, но и исполнять решения налоговой об остановке продаж конкретного селлера.

Как маркетплейсы становятся частью налогового контроля

Следующий шаг — право ФНС требовать от маркетплейса фактически остановить продажи конкретного селлера. Именно этому посвящена эта статья.