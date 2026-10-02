В Томске введут туристический налог с 2027 года

Ставка туристического налога составит 2% от стоимости проживания без НДС, но не менее 100 рублей в сутки. Власти рассчитывают получить от него около 23 млн рублей за год.

Депутаты городской думы Томска одобрили введение туристического налога с 1 января 2027 года. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Платить налог будут организации и ИП, которые оказывают услуги временного проживания, в том числе гостиницы, отели и санатории. Ставка составит 2% от стоимости размещения без НДС, минимальный налог — 100 рублей за сутки.

От налога освободят проживание жителей Томской области, детей с сопровождающими их взрослыми и студентов очной формы обучения. Также будут действовать льготы, предусмотренные Налоговым кодексом.

По оценке властей, в первый год туристический налог принесет бюджету Томска около 23 млн рублей. Деньги планируют направлять на развитие туристической инфраструктуры, включая ремонт объектов и софинансирование региональных туристических программ.

Туристический налог действует в России с 1 января 2025 года и относится к местным налогам — решение о его введении принимают муниципальные власти. В 2026 году его ввели, в частности, в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Тюмени и Иркутске.