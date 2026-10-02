Егоров: благодаря автоматизации число налоговых должников упало в несколько раз

ЕНС радикально сократил ошибки и ускорил обработку платежей: от триллиона невыясненных платежей осталось 11 млрд руб., а операции по счетам снизились с 3 млн до 600 тыс.

Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что автоматизация налоговых процессов стала одним из главных факторов снижения издержек для россиян, бизнеса и государства. По его словам, «наша задача — не занимать время человека там, где процесс можно автоматизировать», а упрощение процедур напрямую влияет на скорость экономических процессов.

Он отметил, что внедрение Единого налогового счета радикально сократило ошибки и ручную работу бухгалтеров.

«Теперь в платежке, по сути, важны ИНН и название организации. Остальное разнесем сами. От триллиона невыясненных платежей осталось около 11 млрд руб. в год. У нас кратно сократились приостановки операций по счетам —их было 3 млн, а стало 600 тыс. Потому что теперь все попадает в одну точку и искажения, которые раньше вызывали неуплату в одной из отдельных секций бюджета, больше не являются причиной приостановки. Естественно, ускорились и все процессы. В среднем мы получаем платеж за 15 минут, сразу учитываем его — и отменяются все меры взыскания», — сказал Даниил Егоров в интервью журналу «Эксперт».

Сочетание ЕНС и внесудебного взыскания позволило уменьшить число налоговых должников в 3,2 раза, а количество судебных процессов — с 3,9 млн до 60 тыс., что снизило нагрузку на суды в 65 раз.

ФНС также ускорила возврат налоговых вычетов: проект по оптимизации был реализован за две недели, и теперь деньги приходят за несколько дней. Егоров объяснил, что этому помогли цифровая инфраструктура, сервисы личного кабинета и использование процесс‑майнинга для выявления узких мест.

Он подчеркнул, что автоматизация меняет культуру работы службы и делает уплату налогов более прозрачной и удобной: большинство граждан получают уведомления в электронном виде, а данные о налоговых агентах доступны в личном кабинете.

Отдельно он отметил роль системы СПОТ в контроле серого импорта: обеспечительный платеж фиксирует груз и гарантирует его поступление в наблюдаемую точку, что уже увеличило объём фиксируемых поставок.