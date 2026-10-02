С 1 октября ставку НДС 10% на детские товары можно применять только с сертификатом
Пониженную ставку НДС 10% на товары для детей теперь нужно подтверждать документами. Новые правила вступили в силу 1 октября 2026 года.
С 1 октября 2026 года изменился порядок подтверждения права на ставку НДС 10% при продаже детских товаров. Теперь применять ее можно только при наличии документов, подтверждающих, что продукция предназначена для детей.
Для подтверждения потребуется сертификат соответствия или декларация о соответствии, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Теперь такая пониженная ставка применяется исключительно при документальном подтверждении того, что этот товар предназначен детям», — пояснила Ямпольская.
По ее словам, изменения должны способствовать повышению качества товаров для детей. Поправки внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ.