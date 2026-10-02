Купить подписку
НДС
Читать 1 мин

С 1 октября ставку НДС 10% на детские товары можно применять только с сертификатом

Пониженную ставку НДС 10% на товары для детей теперь нужно подтверждать документами. Новые правила вступили в силу 1 октября 2026 года.

С 1 октября 2026 года изменился порядок подтверждения права на ставку НДС 10% при продаже детских товаров. Теперь применять ее можно только при наличии документов, подтверждающих, что продукция предназначена для детей.

Для подтверждения потребуется сертификат соответствия или декларация о соответствии, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Теперь такая пониженная ставка применяется исключительно при документальном подтверждении того, что этот товар предназначен детям», — пояснила Ямпольская.

По ее словам, изменения должны способствовать повышению качества товаров для детей. Поправки внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ.

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

49K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка