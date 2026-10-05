Большинство уведомлений об имущественных налогах и НДФЛ налоговая направляет физлицам в электронном виде. Рассылка началась 21 сентября 2026.

Более 90% россиян получают налоговые уведомления в электронном виде, сообщил глава ФНС Даниил Егоров. Переход на электронные документы помогает снижать расходы налоговой службы.

«Работа с издержками — важнейшая часть философии нашей команды. Заниматься этим нужно системно», — отметил Даниил Егоров в интервью журналу «Эксперт».

С 21 сентября 2026 года ФНС рассылает уведомления о земельном и транспортном налогах, налоге на имущество физлиц, а также НДФЛ с доходов, по которым налог не был удержан за 2025 год.