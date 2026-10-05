С 1 октября 2026 разрешили вносить наличные через банкоматы чужих банков: эксперт рассказала, станет ли это популярным

В России заработал сервис cash-in через СБП, который позволяет вносить наличные на счет через сторонние банкоматы. Однако воспользоваться услугой можно только при подключении обоих банков к системе.

С 1 октября 2026 года в России заработал новый сервис cash‑in через Систему быстрых платежей: пользователи могут пополнять счет наличными в банкомате другого банка, тогда как раньше приходилось искать устройство своего банка или партнера.

Лимиты установили на уровне 25 тыс. рублей за операцию, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в месяц. При этом операция возможна только при добровольном подключении обоих банков — владельца банкомата и банка, где открыт счет.

Эксперт Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала «Клерку», что реальная востребованность будет зависеть от того, сколько банков с крупными сетями банкоматов поддержат сервис и какой будет комиссия для клиента.

«Наиболее полезным cash-in может оказаться для клиентов цифровых и небольших банков без собственной широкой сети банкоматов, жителей малых городов и тех, кто регулярно получает часть доходов наличными. Для большинства клиентов крупных банков это, скорее всего, останется дополнительной или резервной возможностью», — сказала Ирина Солдатенкова.

Она также подчеркнула, что установленные лимиты формируют основной сценарий использования: сервис подходит для повседневного пополнения счета, а не для внесения крупных сумм или накоплений.