Эксперт объяснила, зачем россиянам ограничили дорогие микрозаймы

Для самых дорогих микрозаймов начали действовать новые ограничения. Регулятор рассчитывает сократить случаи, когда заемщики берут новые кредиты для погашения старых.

С 1 октября 2026 года вступил в силу первый этап ужесточения правил выдачи микрозаймов. Теперь МФО не вправе оформлять заем с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 200% годовых, если у клиента уже есть два действующих займа с аналогичной высокой ПСК.

При этом ограничение не распространяется на займы с полной стоимостью кредита ниже 200% годовых. Об этом «Клерку» рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

ПСК включает все расходы заемщика по договору, в том числе проценты, комиссии и другие обязательные платежи, рассчитанные в годовом выражении. Этот показатель отражает реальную стоимость займа для клиента.

«Главная цель изменений — ограничить рост долговой нагрузки и ситуацию, когда человек берет несколько дорогих микрозаймов в разных МФО, чтобы погашать предыдущие обязательства», — объяснила Инна Солдатенкова.

Следующий этап реформы начнется 1 апреля 2027 года. Порог полной стоимости кредита снизят до 100% годовых. Одновременно у гражданина сможет быть только один такой заем. После его погашения оформить новый разрешат не ранее чем через три дня.

Одновременно для бизнеса правила смягчили. Максимальная сумма микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц увеличена с 5 млн до 15 млн рублей.