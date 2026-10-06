Эксперт: высокий долг больше не станет автоматическим отказом, но получить кредит будет сложнее

Россияне, которые уже тратят значительную часть доходов на выплаты по долгам, могут столкнуться с более строгой оценкой при оформлении новых кредитов. С начала октября 2026 года ЦБ ужесточил ограничения на рискованное кредитование.

Банк России с 1 октября 2026 года снизил макропруденциальные лимиты на выдачу потребительских кредитов и автокредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Об изменениях «Клерку» рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

По новым правилам доля потребительских кредитов заемщикам с ПДН выше 50% сокращена с 18% до 15%, а клиентам с ПДН выше 80% — с 3% до 1%. Для целевых автокредитов лимиты также снизились: с 25% до 20% для заемщиков с ПДН выше 50% и с 5% до 1% для клиентов с ПДН выше 80%.

Как пояснила эксперт, высокий ПДН означает, что значительная часть дохода человека уже уходит на обслуживание действующих долгов. В таких условиях получить новый кредит будет сложнее, однако сам по себе высокий показатель не становится основанием для автоматического отказа.

«Выдачи клиентам с ПДН выше 50% сохраняются, но становятся более ограниченными, а для заемщиков с ПДН выше 80% — практически точечными», — сказала Инна Солдатенкова.

При этом решение по каждой заявке банк или МФО по-прежнему принимает индивидуально. Кроме уровня долговой нагрузки кредиторы оценивают доход заемщика, кредитную историю, стаж работы и другие параметры.

С 1 октября также ограничили выдачу длинных потребительских кредитов. Доля займов сроком более пяти лет теперь не может превышать 1% соответствующих выдач кредитора. В ЦБ считают, что увеличение срока кредитования снижает ежемесячный платеж, но одновременно повышает общую переплату по кредиту.

Эксперт советует тем, кто хочет оформить кредит в ближайшее время, заранее проверить кредитную историю, убедиться в корректном закрытии прежних обязательств и рассчитать свой показатель долговой нагрузки. Кроме того, полезно погасить небольшие дорогие кредиты и неиспользуемые кредитные карты.