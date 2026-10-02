⚡️ Итоги дня: в России появились 16 производителей промроботов, Роспотребнадзор пресек 65 млн продаж воды с нарушениями, маркетплейсы стали главным каналом покупок одежды

В России за пять лет появилось 16 компаний, которые выпускают полностью отечественных промышленных роботов на базе российских технологий и микроэлектроники.

Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2026 года предотвратил более 65 млн попыток продажи упакованной воды с нарушениями требований.

Свыше половины россиян почти всегда покупают одежду и обувь на маркетплейсах, а более 40% с той же регулярностью заказывают бытовую технику и электронику, следует из опроса НИУ ВШЭ.

Доля бензиновых автомобилей в мировых продажах впервые опустилась ниже 50%, что Nikkei связывает с ростом цен на топливо и стремительным увеличением спроса на электромобили, особенно в Китае.

Мираторг сообщил, что независимые лаборатории не подтвердили наличие сальмонеллы в куриных наггетсах «Классические», опровергнув распространенную информацию.

В Ростовской области с 1 марта 2027 года планируют полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, законопроект проходит общественное обсуждение и разработан прокуратурой совместно с депутатами регионального парламента.

Спрос россиян смещается в Юго‑Восточную Азию — интерес к недвижимости в Таиланде, Вьетнаме и на Бали растет, хотя общее число зарубежных сделок за полугодие снизилось на 23%.

Спрос россиян на перелеты во Вьетнам с января по сентябрь 2026 года вырос на 61% год к году, сообщили в исследовании сервиса «Туту».

В России подготовят рекомендации по авиаперевозке короткомордых питомцев, чтобы владельцы заранее учитывали риски для здоровья животных, сообщили в «Аэрофлоте».

«Аэрофлот» запустил ретро‑кампанию «Отдых начинается в полете», полностью отказавшись от ИИ и поручив плакаты и анимацию художнику Василию Кармазину.

РЖД сообщили, что с 1 декабря 2026 года сбор за возврат железнодорожных билетов составит от 1% до 10% от их стоимости.

«Одноклассники» вместе с благотворительными фондами и добровольцами запустили проект «Одиночество: инструкция для тех, кто рядом», приуроченный ко Дню пожилого человека.

Яндекс представил технологию гибридного поиска, которая одновременно обрабатывает точные совпадения символов и смысл слов и должна улучшить работу рекомендательных систем и ИИ‑продуктов.

В России можно давать отчество по матери, однако ЗАГС разрешает его формы, образованные только от мужских имен.