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Общество
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🚂 РЖД будет удерживать до 10% стоимости билета при возврате

Размер сбора за возврат железнодорожного билета будет зависеть от того, сколько времени осталось до отправления поезда. Максимально удержат 10% стоимости билета.

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С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать прогрессивная шкала сборов за возврат билетов на поезда дальнего следования. Решение об изменении порядка приняла ФАС, сообщили в РЖД.

Размер сбора составит:

  • 1% стоимости билета — при возврате за 45 суток и более до отправления;

  • 3% — за 30–44 суток;

  • 5% — за 10–29 суток;

  • 10% — за девять суток и менее до отправления.

Таким образом, чем ближе дата поездки, тем большую сумму удержат при возврате билета.

В РЖД объяснили изменение желанием сократить количество бронирований «на всякий случай», когда пассажиры покупают билеты заранее, а затем возвращают их непосредственно перед поездкой.

Новые правила будут распространяться только на билеты, купленные с 1 декабря 2026 года.

Автор
Точка Банк
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