🚂 РЖД будет удерживать до 10% стоимости билета при возврате

Размер сбора за возврат железнодорожного билета будет зависеть от того, сколько времени осталось до отправления поезда. Максимально удержат 10% стоимости билета.

С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать прогрессивная шкала сборов за возврат билетов на поезда дальнего следования. Решение об изменении порядка приняла ФАС, сообщили в РЖД.

Размер сбора составит:

1% стоимости билета — при возврате за 45 суток и более до отправления;

3% — за 30–44 суток;

5% — за 10–29 суток;

10% — за девять суток и менее до отправления.

Таким образом, чем ближе дата поездки, тем большую сумму удержат при возврате билета.

В РЖД объяснили изменение желанием сократить количество бронирований «на всякий случай», когда пассажиры покупают билеты заранее, а затем возвращают их непосредственно перед поездкой.

Новые правила будут распространяться только на билеты, купленные с 1 декабря 2026 года.